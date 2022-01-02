الآن تثبيت لعبة إي فوتبول بيس efootball pes 2022 اخر إصدار لهاتف الأندرويد والأيفون

تثبيت لعبة إي فوتبول بيس efootball pes 2022، تعد لعبة أي فوتبول من اهم الألعاب الإلكترونية لكرة القدم التي يرغبها الكبار والصغار، حيث أنها حازت على أعجاب الملايين من الأشخاص حول العالم، فهي لعبة إلكترونية تشبه لعبة كرة القدم الواقعية متمثلة في اللاعبين والمدربين والملاعب والبطولات وغيرها من الأشياء الأخرى التي تمثل رياضة كرة القدم على ارض الواقع، وسنعرض لكم في هذا المحتوى طريقة تثبيت لعبة إي فوتبول بيس efootball pes 2022 الإصدار الجديد لهواتف الاندرويد والأيفون.

مميزات لعبة إي فوتبول بيس efootball pes 2022

توجد العديد من المميزات في اللعبة والتي جعلتها تنتشر انتشارا واسعا في كافة دول العالم والحصول على إعجاب الملايين من مستخدميها حول العالم، وسوف نعرض لكم في السطور التالية أهم مميزات لعبة إي فوتبول بيس 2022 عبر السطور التالية:

أهم مميزات اللعبة احتوائها على رسوم وجرافيك عالية الجودة 4K HDR وهي تشابه لعبة دريم ليج 2022 Dream League Soccer 2022 والتي تتضمن المؤثرات والأصوات مثل الحقيقة.

والتي تتضمن المؤثرات والأصوات مثل الحقيقة. التحكم بكل سهولة في اللاعبين العالميين مثل كريستيانو وميسى ومحمد صلاح وغيرهم من اللاعبين المشهورين عالميا.

بإمكانك وضع الخطط والاستراتيجيات التي ترغبها وتنفيذها في أرضية الملعب.

التحكم في توقيت المباراة سواء بالليل أو النهار والتحكم في حالة الطقس ولون الملابس والملعب الذي ترغب بلعب فيه.

بإمكانك التحكم في سلوك وردود أفعال اللاعبين والاعتراض على اللعب والحكام.

تحتوي على الكثير من البطولات والمنافسات العالمية.

طريقة تثبيت اللعبة

يمكن تثبيت اللعبة على هاتفك سواءا كان الأندرويد أو الأيفون باتباع الخطوات الآتية.

قبل البدء في عملية تثبيت اللعبة عليك التأكد أولا من وجود مساح كافية على هاتفك واتصاله بشبكة الإنترنت.

لأجهزة الأندرويد الدخول على متجر جوجل بلاي ولأجهزة الأيفون الدخول على متجر آب ستور.

كتابة اسم اللعبة في مؤشر البحث “ efootball pes 2022 ” والضغط على كلمة بحث.

” والضغط على كلمة بحث. سوف تظهر لك عدة اختيارات قم النقر على أول اختيار لتثبيت اللعبة النسخة الأصلية.

الانتظار قليلا حتى الانتهاء من عمليه التحميل وتثبيتها على الهاتف.

وهنا قد نكون انتهينا من توضيح مميزات لعبة إي فوتبول efootball pes 2022 وطريقة تثبيتها على هواتف الأندرويد والأيفون بشكل موضح وبسيط، وللاستفسار عن شيء ما حول هذا الموضع عليك بترك تعليق أسفل هذا الموضوع وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.