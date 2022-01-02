المرور يطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة عبر منصة ابشر

المرور يطلق خدمة حجز موعد تعليم القيادة عبر منصة ابشر إلكترونيا ببوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية وقد أعلنت مدارس تعليم القيادة في المملكة استقبال طلبات التدريب سواء للرجال والنساء بداية من يوم الثلاثاء الأول من جمادى الآخرة 1443 هجرية بالمقابل ٢٠٢٢/١/٤ من شهر يناير كما أوضحت أن الطريقة الصحيحة للحجز تبدأ بالدخول على منصة ابشر أفراد التي تقدم العديد من الخدمات.

طريقة حجز موعد المرور لرخصة قيادة عبر موقع ابشر

لحجز موعد المرور لرخصة القيادة في السعودية عبر موقع ابشر يتم من خلال بعض الخطوات الواجب اتباعها ويجب الالتزام بكافة الشروط المعلن عنها.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر بوابة ابشر من خلال الضغط على الرابط. إذا كنت غير مسجل قم بعمل تسجيل دخول على الموقع بالضغط على مستخدم جديد للاشتراك في الموقع. ثم الدخول على للاستعلامات الإلكترونية. ثم الضغط على اختيارات الحجز لحجز موعد. ادخل كل البيانات في الخانات المخصصة لذلك مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرمز المائي ونوع التقويم المستخدم في حالة إذا كان هجري وميلادي. تعبئه نموذج الطلب وتسديد الرسوم المطلوبة منك. وبعد تحديد فرع المرور الذي تريد الذهاب إليه ثم قم بتحديد الوقت المناسب لأجراء الخدمة. يجب الاطلاع على الشروط والتعليمات وبعد الضغط على تأكيد. في نهاية هذه الخطوات سوف تظهر لك صفحة خاصة بتذكرة الحجز.

أهم الخطوات والاجراءات لاستخراج رخصه القيادة

يتطلب من المواطن اجراء بعص خطوات للحصول على رخصة القيادة إليكم اهم الخطوات الأتية:

يجب اجراء الكشف الطبي للرخصة في احدي المستشفيات المعتمدة في المملكة والتابعة لمقر الإقامة. القيام بزيارة إلي مدرسة تعلم القيادة حيث من الضروري الاشتراك في احدي مدارس تعليم القيادة الموجودة في المدينة التي يسكن فيها الراغب لاستخراج الرخصة وهناك. يتم اجراء اختبار تحديد المستوى و بهذه الطريقة يتم معرفة مستوى الخبرة السابقة للقياده وعلى هذا النحو يتم تحديد عدد أيام الالتحاق بمدرسة المرور. ثم القيام بتقديم الأوراق المطلوبة ودفع كافة الرسوم المقررة ويتم السداد عن طريق مكتب التعاملات الحكومية أو الصراف الألي. مع العلم ضرورة الاحتفاظ بالإيصال الذي يثبت سداد قيمة الرسوم مع ضرورة أرفاقة مع باقي الأوراق. وبعد سوف تقوم إدارة المرور بتحديد موعد للاختبار ويجب الذهاب إلى أداء الاختبار في الموعد المحدد له. ينقسم اختبار القيادة إلى قسمين: قسم امتحان القيادة والذي يقوم به الممتحن أمام لجنة أفرادها من ضباط المرور. والقسم الثاني هو اختبار الإرشادات ويتوجب على الممتحن حفظ كل الإرشادات بلوحة الإرشادات التي تسلمها من مدرسه المرور. واذا تعذر الممتحن من اجتياز الاختبار والنجاح به يتم تحديد موعد اخر له لإعادة الاختبار بعد شهر ولا يتطلب الالتحاق بمدرسة المرور مرة ثانية. وعند اجتياز الاختبار بنجاح يتم تسليم رخصة القيادة في اليوم نفسه أو الذي يليه على الأكثر.

الأوراق المطلوبة في إدارة المرور

عند البدء في تقديم الأوراق في إدارة المرور يجب أولا من صاحب طلب استخراج رخصه القيادة و أرفاقها مع ما يلي من باقي الأوراق الأتية:.