الأردن يقيم معرضًا للتجارة والخدمات في دمشق

دوت الخليج :- – يقيم الأردن معرضًا للتجارة والخدمات في أرض مدينة المعارض بالعاصمة السورية دمشق، والمزمع إقامته خلال الفترة من 4-6 كانون الثاني المقبل.

وبحسب معلومات من غرفة تجارة الأردن، الخميس، تشارك في المعرض هيئة تنشيط السياحة وهيئة مستثمري المناطق الحرة وشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية ونقابة مقاولي الإنشاءات وغرف تجارة أردنية وممثلو قطاعات.

كما تشارك مستشفيات وجامعات ومؤسسات وشركات أردنية من مختلف القطاعات في القطاع الخاص ، وفق هلا اخبار .