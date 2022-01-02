فرنسا تشدد إجراءات الدخول على القادمين من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أدرجت فرنسا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة ضمن "القائمة الحمراء" الخاصة بـ"كوفيد-19"، مما يعنى أن على القادمين منها إلى البلد الأوروبى أن يخضعوا لعزل صحى مدته عشرة أيام، فى حال لم يتلقوا تطعيما.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" لن تتغير القواعد بالنسبة للقادمين الذين تلقوا تطعيما كاملا، إذ سيكون عليهم تقديم فحص يثبت سلبية الإصابة قبل ركوب الطائرات.

ويضع هذا الإجراء الولايات المتحدة، التى تزيد فيها الإصابات اليومية على 300 ألف إصابة بسبب متحور أوميكرون، فى نفس القائمة التى تضم دولا من بينها روسيا وأفغانستان وروسيا البيضاء وصربيا.

وتشهد فرنسا أيضا مستويات إصابات يومية قياسية، إذ سجلت 200 ألف إصابة جديدة، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتتباين إجراءات الوقاية من دولة إلى أخرى، فى ظل تزايد الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد الذى كشفت البيانات الأولية أنه سريع الانتشار لكنه أقل فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة.

واختارت بعض الدول، تشديد القيود أو حتى الإغلاق كما حصل فى هولندا، لكن دولا أخرى فضلت عدم الرجوع إلى الوراء وحثت الناس على التلقيح تفاديا للأعراض الشديدة عند الإصابة بـ"كوفيد 19".

وفى الولايات المتحدة، قال الرئيس جو بايدن، فى وقت سابق، إن المتحور أوميكرون يدعو إلى القلق وليس إلى الفزع، وأكد أن مقاربة واشنطن إزاء هذه الأزمة تقوم على زيادة الفحوص وحث الناس على التطعيم، بما فى ذلك أخذ الجرعة الثالثة.