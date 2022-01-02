طالبان تعلن تجهيز جيش جديد لأفغانستان قوامة 100 ألف فرد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجهود جارية لتشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها 100 ألف فرد وأن عملية تشكيل الجيش الجديد قاربت على الانتهاء.

وقال عنايات الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "العملية اكتملت نحو 80 بالمئة.. اللجنة مكلفة بتشكيل جيش منضبط في وزارة الدفاع وفقا للمطلوب"، فيما تم تعيين فريق من 20 عضوا لمتابعة العملية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تجنيد عشرات الآلاف من جنود الجيش التابعين للحكومة السابقة ببساطة وتم تخصيص رواتبهم.

وتابع: "الجيش الجديد للبلاد سيشمل أفرادا من الجيش النظامي السابق الذي كان يعمل تحت إمرة الرئيس السابق أشرف غني".

وبسقوط الحكومة السابقة تم حل الجيش الأفغاني الذي ضم 350 ألفا من قوات الدفاع والأمن الوطنية.