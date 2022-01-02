أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجهود جارية لتشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها 100 ألف فرد وأن عملية تشكيل الجيش الجديد قاربت على الانتهاء.
وقال عنايات الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "العملية اكتملت نحو 80 بالمئة.. اللجنة مكلفة بتشكيل جيش منضبط في وزارة الدفاع وفقا للمطلوب"، فيما تم تعيين فريق من 20 عضوا لمتابعة العملية.
وأشار المتحدث إلى أنه تم تجنيد عشرات الآلاف من جنود الجيش التابعين للحكومة السابقة ببساطة وتم تخصيص رواتبهم.
وتابع: "الجيش الجديد للبلاد سيشمل أفرادا من الجيش النظامي السابق الذي كان يعمل تحت إمرة الرئيس السابق أشرف غني".
وبسقوط الحكومة السابقة تم حل الجيش الأفغاني الذي ضم 350 ألفا من قوات الدفاع والأمن الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالبان تعلن تجهيز جيش جديد لأفغانستان قوامة 100 ألف فرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.