بريطانيا تعلن تسجيل 137 ألف إصابة بكورونا فى إنجلترا وويلز خلال 24...

أعلنت بريطانيا تسجيل 137,583 إصابة بكورونا فى إنجلترا وويلز خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الجمعة، أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمملكة المتحدة هذا العام أفضل لدرجة لا تقارن بالوقت نفسه من العام الماضى، على الرغم ما تشهده البلاد حاليا من إحصائيات قياسية فى عدد الإصابات التى تسببها سلالة أوميكرون.

وقال جونسون - فى رسالته بمناسبة العام الجديد، وفق ما نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى ونقلته الصحف البريطانية - "إنه مهما كانت التحديات التى لا يزال القدر يلقيها فى طريقنا ومهما كانت مخاوفنا بشأن الأسابيع والأشهر المقبلة، لاسيما حول أوميكرون والأعداد المتزايدة فى المستشفيات.. يمكننا أن نقول شيئا واحدا على وجه اليقين - موقفنا فى الـ31 من ديسمبر أفضل بكثير من العام الماضى”.