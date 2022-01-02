التسجيل في إعانة البحث عن عمل عبر منصة طاقات الإلكترونية

التسجيل في إعانة البحث عن عمل، حيث يهتم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل التي يتم توفيرها من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعمل تحت إشراف وزارة العمل، حيث تساعد الوزارة علي تقديم إعانة البحث عن وظيفة من خلال برنامج حافز، فهناك العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول علي عمل مناسب خاص بهم، فيساعد البرنامج علي توفير مخصص مالي شهري حتي يتم تقديم المساعدة لإيحاد العمل، علي أن يتم صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهرًا من تاريخ التسجيل في برنامج حافز، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل.

شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة بالتقديم في برنامج إعانة البحث عن عمل، ومن شروط البرنامج ما يلي:

يجب عند التقديم أن يكون كل متقدم سعودي الجنسية.

التقديم يتطلب الإقامة الدائمة والمستمرة في المملكة العربية السّعودية.

أن يكون الشخص المتقدم من القادرين على العمل ويمتلك جدية في البحث عن عمل وذلك وفق اللائحة التي تخص صندوق تنمية الموارد البشرية.

ألا يقل العمر الخاص بكل مستفيد من البرنامج عن 20 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

لا يسمح بالتقديم لمن يكون موظفاً بأي من القطاعين الحكومي أو القطاع الخاص.

ألا يكون المتقدم يُصرف له معاش تقاعدي، ولا يصرف له أي مبالغ مالية مقابل التعطل عن العمل من أي برامج أخري، وألا يُصرف للمتقدم معاش من وزارة الضمان الاجتماعي.

التقديم غير مسموح للطلاب أو المتدربين في هيئات ومؤسسات التعليم المختلفة.

ألا يكون الشخص المتقدم له أي أنشطة تجارية، وألا يتعدى الدخل الشهري للحصول على الإعانة عن الحد المانع الذي تحدده اللائحة.

خطوات التقديم في برنامج حافز للعاطلين عن العمل

يتم التقديم في برنامج حافز البحث عن عمل بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي الشكل التالي: