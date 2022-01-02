“إعرف” طريقة الاستعلام عن الفحص رابط رسوم الفحص الدوري للسيارات 1443 – 2022

رابط رسوم الفحص الدوري للسيارات يشعر الكثير من الناس بالفضول حيال رسوم الفحص الدوري للسيارات في عام 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الفحص الدوري للسيارات من أهم الإجراءات التي تقدرها المملكة، ويتم فحص السيارات للمواطنين والمقيمين خلال فترة معينة من الوقت، وتشرف عليهم إدارة المرور لضمان سلامة السيارات وحماية أرواح الناس.

رسوم الفحص الدوري للسيارات عام 2022

تختلف تكلفة فحص السيارة في المملكة باختلاف نوع السيارة. يتم تحديد الرسوم من قبل إدارة المرور لكل نوع من أنواع المركبات. يمكن أن تختلف الرسوم اعتمادًا على عدد مرات فحص السيارة. الرسوم كالتالي:

فحص سيارة صغيرة في السعودية 85 ريال سعودي.

فحص دراجة نارية 40 ريال سعودي.

أجرة الفحص للحافلة الصغيرة 111 ريال سعودي.

فحص سيارة متوسطة الحجم 165 ريال سعودي.

رسوم الفحص للمركبات كبيرة الحجم 236 ريال سعودي.

رسوم الكشف على مركبات النقل الضخمة 237 ريال سعودي.

رسم الكشف على مركبة النقل المتوسطة 165 ريال سعودي.

رسوم الكشف على مركبات النقل الصغيرة 55 ريال سعودي.

رسوم المعاينة لجميع أنواع المقطورات 215 ريال سعودي.

رابط رسوم الفحص الدوري للسيارات 2022

يمكن الحصول على نتائج الفحص الدوري عبر الإنترنت من خلال استكمال الخطوات التالية:

هنا رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

اختيار حركة المرور.

اختر الخدمات الإلكترونية.

حدد تجديد النموذج من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم تعريف السيارة.

انقر فوق “موافق” أو “عرض” للمتابعة.

سيتم عرض معلومات السيارة، مثل تاريخ الفحص الدوري.

يجب دفع رسوم المركبات.

عند الانتهاء من الاختبار، سترى ما إذا كنت قد نجحت أو فشلت.

شروط إجراء الفحص الدوري للمركبة في المملكة

يجب استيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك سداد رسوم الفحص الدوري للسيارة لعام 2021 في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ما يلي:

تم إحضار السيارة من قبل المالك أو شخص ما بإذن رسمي.

قبل البدء في الفحص الدوري، اغسل السيارة.

إحضار رقم تسجيل المركبة ورقم اللوحة للمعاينة.

دفع الرسوم المناسبة حسب نوع المركبة.

يتم إعطاء الفني مفاتيح السيارة ويتم توجيهه لقيادتها للتأكد من عدم وجود صعوبات.

إذا كانت هناك أي مشاكل، يتم فحصها كل ستة أشهر.

قبل شراء السيارة أو بيعها، يتم فحصها.

المركبات التي يجب فحصها بشكل دوري

في المملكة تخضع جميع السيارات للفحص بشكل دوري سواء كانت لمواطنين أو مقيمين أو للمركبات الحكومية مثل:

تطبق التشريعات السعودية على سيارات المواطنين.

المركبات الجمركية.

سيارات الدبلوماسيين

تتوفر سيارات الأجرة وتأجير السيارات.

الدورات هي نوع من المركبات.

السيارات والشاحنات.

الحافلات سواء العامة أو الخاصة التي تنقل الركاب.

شاحنات تزويد الطائرات بالوقود.

في حالة عدم اجتياز فحص المركبة في الوقت المحدد، سيتم تغريمك، ولا توجد عقوبة على تأخير فحص السيارة، لكن عدم تنفيذ الفحص الدوري في الوقت المحدد يؤدي إلى مخالفات مرورية. يشترط حضور الفحص في الوقت المحدد، وإذا تعذر على مالك السيارة القيام بذلك، فيمكنه تفويض شخص آخر للقيام بذلك نيابة عنه. استخدم منصة أبشر لتحقيق ذلك.

المستندات المطلوبة لفحص المركبة بشكل منتظم

يتطلب فحص السيارة مجموعة متنوعة من المستندات والأوراق، بما في ذلك نموذج السيارة الأصلي أو تفاصيل السيارة، والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المرور، بالإضافة إلى ختم وكالة السيارات على النموذج. السيارة ملك للسائق.