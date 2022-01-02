المرور السعودي خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا 1443 عبر أبشر بالمملكة

حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا من أحدث الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، وقد كشفت عنها اليوم الأحد 2 يناير 2022م الموافق 29 جمادى الأولى 1443هـ المرور السعودي عبر الحساب الرسمي الإلكتروني، ويتم حجز المواعيد عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية أبشر بخطوات بسيطة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 من شهر يناير للعام 2022م، الموافق 3 من شهر جمادى الآخرة 1443هـ المقبل.

في نفس السياق السابق ذكره فإن الإدارة العامة للمرور السعودي أعلنت عبر موقعها عن إتاحة الحجز في مدارس تعلم القيادة للرجال والنساء من خلال التقديم عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، واتباع الخطوات التالية للحجز:

أولًا الدخول على منصة أبشر الإلكترونية www.absher.sa.



يلي ذلك القيام بالنقر على أيقونة المواعيد من القائمة.

كذلك يتم الضغط على خانة المرور من القائمة.

في النهاية يتم اختيار أيقونة حجز موعد جديد.

إضافة لما سبق ذكره فإن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية، قامت بتحديث العديد من التقنيات في الفترة السابقة، بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030م، وخاصة برنامج التحول الرقمي حيث قامت بتدشين نظام ساهر السعودي، للعمل على مراقبة الطرقات وضبط المخالفات في حينها، حفاظًا على الأمن والسلامة، بالمملكة، وعن شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443هـ نذكرها كالتالي:

أولًا يجب أن يكون المتقدم بطلب الرخصة، لا يقل عمره عن 18 عام.

أيضًا شرط أن يكون مقدم طلب استخراج رخصة، قد اجتار اختبار القيادة بنجاح.

كذلك يجب أن يكون المواطن، قام بسداد كافة الرسوم المستحقة بالمرور.

كما يجب أن يكون طالب إصدار رخصة القيادة الخاصة، قام بتسديد كافة المخالفات المرورية، المسجلة عليه ان وجدت.

أيضًا شرط خلو طالب الرخصة، من جميع العاهات والأمراض التي تعيق القيادة.

كما ينبغي أن يكون مقدم الطلب، مقيم نظاميًا، حال كونه من غير السعوديين.

في النهاية يجب ألا يكون أدين قضائيًا، بأي أحكام تابعة لتعاطي المخدرات أو حيازتها أو ترويجها.

في نفس السياق السابق ذكره أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي بأن رسوم إجراءات المرور الجديدة 1443هـ بالمملكة هي كالتالي :