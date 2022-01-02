تثبيت كول اوف ديوتي Call of Duty موبيل أخر تحديثات 2022

كول اوف ديوتي Call of Duty أحد أشهر الألعاب في عالم ألعاب رويال باتل القتالية في عالم الفيديو جيم وهي تعتبر المنافس المباشر لكل من ببجي موبيل وفري فاير واللغبة من تطوير إستوديو إنفينتي وورد وتمويل اللهبة الرئيسي من جانب شركة أسبير ميديا وتعمل اللغبة علي منصات ويندوز والاندرويد وبلاي ستيشن وبلاي ستيشن فيتا وإكس بوكس ووي يو، وقد نجعت كول اوف ديوتي حيث أستاطعت الخصول علي عمليات تنزيل للعبة تجاوزت مائة مليون عملية في وقت قياسي مقارنة بالألعاب الأخري منها أكثر من 55 عملية تحميل للهواتف الذكية وتجاوزت أرباح اللعبة في الربع الأخير من العام الماضي 480 مليون دولار، وسوف نتعرف ألان علي كل ما يميز كول اوف ديوتي موبيل وطريقة تثبيت اللعبة علي هاتفك.

تعتبر اللعبة من أشهر الألعاب القتالية التي لها جمهور كبير حيث يعتمد أسلوب اللعب علي اللعب الجماعي فتكون ضمن فريق مكون من خمسة لاعبين تسعون لتحقيق الفوز وكانت في البداية يعتمد تركيزها علي خلفيات الحرب العالمية الثانية ثم تم التطوير ودخول خلفيات الحروب الحديثة ويعتمد الوضع الرئيسي للعبة علي قفز الفريق من طائرة ونزولهم إلي ساحة المعركة وعليهم تجميع الأسلحة والمستلزمات الضرورية بسرعة للدخول إلي الساحة وتحقيق الانتصار والضع الثاني في اللعبة هوا وضع الزومبي حيث يتوجب عليك القضاء علي العديد منهم وحماية نفسك ضد الهجمات لتحقيق الفوز.

تتميز اللعبة بجرافيك واقعي عالي الجودة ومستوي صوت مرتفع ونقاء عالي.

كذلك اللعبة تدعم اللغة العربية بالكامل سواء في الواجهة الرئيسية أو الدردشة النصية.

تعتبر اللعبة من الألعاب المجانية حيت لا يتوجب عليك دفع أي أموال من أجل تثبيت اللعبة.

كذلك في حالة أختيارات شراء الأسلحة الفريدة سوف تحصل علي العديد من الامتيازات تساعد علي النصر.

أن يكون نظام التشغيل علي الأندرويد نسخة 5.1 فيما أعلي.

الذاكرة العشوائية يجب أن تكون 3 جيجا بايت فيما أعلي.

كذلك توفر مساخة تخزين علي جهازك 2 جيجا بايت.

أولا الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي.

ثم من صندوق البحث كتابة call of duty.

تظهر اللعبة أول نتيجة في البحث نضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد التثبيت نقوم بفتح اللعبة وربطها بحساب الفيس بوك وكتابة أسم اللاعب.

أصبحت اللعبة الأن جاهزة للاستخدام قم باختيار فريقك وأنطلق إلي ساحة المعركة.

مميزات لعبة كول اوف ديوتيمتطلبات تشغيل اللعبة للهواتف الذكيةتثبيت كول اوف ديوتي للاندرويد