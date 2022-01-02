اليمن.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية "فورا"

طلب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء بشكل فوري، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن وجود المدنيين هناك بعد المهلة التي أعلن عنها التحلف.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: "على المدنيين إخلاء المعسكر (السوادية)، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء". وأضاف: "المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية عن وجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى".

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