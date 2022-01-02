بعد غد.. الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومى الثلاثاء والأربعاء، للنظر فى بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و97 فقرة ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميرى الذى افتتح به دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الحالى، وبرنامج عمل الحكومة من عام 2020 إلى عام 2024.

ومن المقرر أن ينظر المجلس فى المداولة الثانية لقانونى الإعلام المرئى والمسموع والمطبوعات والنشر، والذى كان المجلس قد أقرهما فى جلسة 30 مارس من العام الماضى.