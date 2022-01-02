وتشهد فرنسا مستويات إصابات يومية قياسية، إذ سجلت 200 ألف إصابة جديدة، خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتتباين إجراءات الوقاية من دولة إلى أخرى، فى ظل تزايد الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد الذى كشفت البيانات الأولية أنه سريع الانتشار لكنه أقل فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة.
واختارت بعض الدول، تشديد القيود أو حتى الإغلاق كما حصل فى هولندا، لكن دولا أخرى فضلت عدم الرجوع إلى الوراء وحثت الناس على التلقيح تفاديا للأعراض الشديدة عند الإصابة بـ"كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تدعو مواطنيها فى فرنسا وألمانيا للعودة بسبب تفشى أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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