الكويت تدعو مواطنيها فى فرنسا وألمانيا للعودة بسبب تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - دعت السلطات فى دولة الكويت، اليوم السبت، مواطنى البلاد المتواجدين فى فرنسا وألمانيا للعودة، وذلك بسبب تفشى متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، حسبما أفادت قناة "العربية".





وتشهد فرنسا مستويات إصابات يومية قياسية، إذ سجلت 200 ألف إصابة جديدة، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتتباين إجراءات الوقاية من دولة إلى أخرى، فى ظل تزايد الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد الذى كشفت البيانات الأولية أنه سريع الانتشار لكنه أقل فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة.

واختارت بعض الدول، تشديد القيود أو حتى الإغلاق كما حصل فى هولندا، لكن دولا أخرى فضلت عدم الرجوع إلى الوراء وحثت الناس على التلقيح تفاديا للأعراض الشديدة عند الإصابة بـ"كوفيد 19".