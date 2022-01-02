مقتل 8 من عناصر الجيش الصومالي

مقتل 8 من عناصر الجيش الصوماليقتل 8 من عناصر الجيش الصومالي،اليوم الأحد، جراء انفجار لغم أرضي على الطريق، بين بلدة عيلطير وعاصمة جلمدغ مدينة دوسمريب.

وقالت مصادر في دوسمريب، إن جنودًا من الجيش الصومالي الخاص كانت تقلهم سيارة، أثناء دورية عادية على الطريق بين عيلطير و دوسمريب كانوا يقومون بها، وذلك قبل الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 8 وإصابة ثلاثة.

ويضيف المصدر أن الجرحى يتلقون علاجًا في مستشفى مدينة دوسمريب، وأن أحدهم قُطعت رجله، ويشكو من إصابات بالغة، وهو في حالة خطرة، بينما خرج جنديان بعد إسعافات طفيفة.

من جهتها، أعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسئوليتها عن الحادث، بينما رفضت الجهات الحكومية في مدينة دوسمريب التعليق على الأمر.

وكانت جماعة الشباب الإرهابية قد استولت على بلدة عيلطير، والتي تبعد 30 كم فقط من عاصمة الولاية بعد انسحاب قواتي جلمدغ والحكومة الفيدرالية.

ولا تزال جماعة الشباب الإرهابية التي تحتل مساحات واسعة في وسط وجنوب الصومال، عائقًا للنظام السلمي في البلاد، وكثفت هجماتها في ديسبمر وخلال الانتخابات البرلمانية الجارية.