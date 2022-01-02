أخبار اليمن : رصد 130 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 130 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 130 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس تم إفشالها، واستحداث تحصينات قتالية وتحليق طيران حربي وتجسسي في أجواء الجبلية.

واشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 38 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 41 قذيفة و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.