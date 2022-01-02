مصر تدين استمرار هجمات الحوثي على الأراضي السعودية

دانت مصر مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية صوب الأراضي السعودية، التي كان آخرها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه جنوبي المملكة، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان، على أن "تكرار تلك الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية، فضلا عما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي".
وأعربت الخارجية عن "تضامن بلادها مجددا الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة"، مؤكدة على "الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين".
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