فاوتشى يحذر من زيادة إصابات أوميكرون فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتصريحات أدلى بها فاوتشى لـ شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أكد أن الخطر لا يزال قائما من حدوث زيادة فى العلاج بالمستشفيات بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى فى الوقت الذى تشير فيه البيانات المبكرة إلى أن متحور أوميكرون خطير.

وقال: "تكمن الصعوبة الوحيدة فى أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل الاستشفاء مع أوميكرون أقل مما هو عليه مع دلتا، فلا يزال هناك خطر يتمثل فى زيادة عدد حالات الاستشفاء التى قد تضغط على نظام الرعاية الصحية".

وتابع: "ومع ذلك، يبدو فى الواقع أن (أوميكرون) قد يكون أقل حدة، على الأقل من البيانات التى جمعناها من جنوب أفريقيا، ومن المملكة المتحدة وحتى بعض البيانات الأولية من هنا فى الولايات المتحدة".

وشدد على أنه "بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الحالات لأن هذا الفيروس قابل للانتقال أكثر بكثير من دلتا".

وأضاف فاوتشى أن مركز السيطرة على الأمراض سيخرج قريبًا بتوضيح حول ما إذا كان الأشخاص المصابون بكورونا، يجب أن يختبروا نتائج سلبية لمغادرة العزلة، بعد الارتباك الأسبوع الماضى بشأن التوجيه الذى سيسمح للأشخاص بالمغادرة بعد خمسة أيام دون أعراض.

وقال: "كان هناك بعض القلق بشأن سبب عدم طلبنا من الناس فى تلك الأيام الخمسة لإجراء الاختبار، هذا شيء قيد الدراسة الآن، وأعتقد أننا سنسمع المزيد عن ذلك فى اليوم التالى أو نحو ذلك من مركز السيطرة على الأمراض".