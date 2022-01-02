ثبت الآن تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات جودة عالية Full HD

تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات، بدأت الأقمار الصناعية منذ فترة بتغيير الترددات حيث تم تغيير أغلب ترددات القنوات على القمر الصناعي نايل سات، وبدأت عمليات البحث المستمرة من قبل الآباء والأمهات عبر جوجل بالبحث عن تردد قنوات الأطفال الجديد، وهذا بالتزامن مع بداية العام الجديد وموعد إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية في مصر، لذلك سوف نوفر لكم جميع الترددات الجديدة بجودة عالية على النايل سات.

تردد قناة MBC3 للأطفال

من أشهر قنوات الأطفال المعروفة منذ فترة كبيرة والتي تعمل على تقديم كرتون وافلام الأنميشن والأجنبية التي تناسب الأطفال، وجاء ترددها الجديد على النايل سات كما يلــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11475.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سبونج بوب

يمكنكم الحصول على قناة سبونج بوب على النايل سات من خلال التردد الجديد الخاص بها كما يلــــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي كيدز 2

وتقدم قناة ميكي كيدز 2 أفضل الأناشيد والأفلام الكرتونية المخصصة للأطفال، والتي جاء ترددها الجديد كما يلــــــــــــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد قناة كراميش

وتعتبر قناة كراميش من أروع قنوات الأطفال لأنها تناسب الأطفال من عمر السنة، لما تقدمه من أغاني تجذب انتباه الأطفال إليها، وجاءت بيانات ترددها الجديد كما يلـــــــــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

تعد قناة طيور الجنة من القنوات المعروفة عند الأطفال، فهي من أفضل أنواع القنوات التي تعمل على تعليم الأطفال القيم والمبادئ والأخلاق، وجاء ترددها على النايل سات كالتالــــــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي

وهي تابعة لقناة طيور الجنة ومخصصه محتواها للأطفال تحت عمر السنة، وتقدم لهم الأناشيد الجميلة والرسوم المتحركة التي تجذب نظر الطفل، وجاءت بيانات ترددها كما يلـــــــي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي الجديدة

والتي تعد من أكثر القنوات التي يعشقها الأطفال، والتي يمكن استقبالها على النايل سات من خلال البيانات التالية: