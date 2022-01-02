“makani.com.sa” فتح رابط تذاكر السوبر السعودي 2022/01/06 وأهم الشروط الجديدة للحضور

بدأ البحث من قبل الجماهير عن رابط تذاكر النصر والفتح، المباراة المقرر لها يوم السبت القادم الأول من يناير 2022، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ملعب نادي الفتح، لمشاهدة اللقاء من الملعب، أعلن نادي الفتح عبر موقعه الإلكتروني على تويتر عن طرح التذاكر للقاء عبر تطبيق مكاني لحجز التذاكر، ودا الجماهير للأقبال على التذاكر من أجل مساندة الفريق في اللقاء الصعب القادم أمام النصر، الذي تحسنت نتائجه مع قدوم المدير الفني الجديد للفريق، ويمكن للجميع الدخول الآن عبر الموقع وتسجيل بياناته وحج التذاكر، وفيما يلي الألية وأسعار التذاكر والضوابط الجديدة التي حددتها وزارة الصحة لدخول الملاعب.

رابط موقع حجز تذاكر السوبر السعودي القادم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تم تحديث بروتوكول دخول الجماهير للملاعب، ولابد من ارتداء الكمامات الطبية للجماهير في السوبر السعودي القادم، بين الهلال والفيصلي في السادس من شهر يناير الجاري، وأعلنت أن رابط تطبيق مكاني هو موقع بيع التذاكر للجمهور، وسوف تعلن عن قريب موعد طرح التذاكر للجمهور.

الدخول على الموقع الإلكتروني لتطبيق مكاني السعودي makani.com.sa .

. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الضغط على حجز التذاكر وتحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها.

تدوين بياناتك الشخصية بالكامل وبصورة صحيحة.

النقر على تأكيد الطلب ودفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

رابط تذاكر النصر والفتح القادمة في الدوريضوابط وزارة الصحة الجديدة لحضور المباريات

أعلنت وزارة الصحة السعودية بالاتفاق مع وزارة الرياضة، على ضرورة أن يكون هناك مقعد فارغ بين كل مشجع وأخر، وأيضاً الالتزام بارتداء الكمامات أثناء الوجود في المدرجات، وعدم التزاحم والتدافع أثناء الدخول والخروج من الملعب، مع توافر الشروط السابقة للدخول وهي التحصين ضد كورونا، وتحميل تطبيق توكلنا لتوضيح الحالة الصحية والسن أكبر من 12 عام.

موعد مباراة الفتح والنصر

تقام مباراة الفتح والنصر يوم السبت القادم، الموافق 2022/01/01 في تمام الساعة الخامسة إلا الثلث بتوقيت مدينة القاهرة، السادسة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 1.

رابط تذاكر النصر والفتح القادمة

تطبيق مكاني لحجز تذاكر المباريات هو الموقع الرسمي لكثير من الأندية السعودية، التي تطرح تذاكر مبارياتها من خلاله، مع بداية الموسم الحالي حدد كل نادي موقع رسمي له، لطرح التذاكر من خلاله حتى لا تحدث تزاحم في عملية شراء التذاكر، من المنافذ والأكشاك بالطرق التقليدية القديمة قبل وباء كوفيد 19، ويتم الحجز إلكتروني مع تحميل التذكرة عبر تطبيق توكلنا، وإبرازها عند الدخول من بوابات الملاعب.