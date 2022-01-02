بريطانيا تضع خطط طوارئ لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأشار مكتب مجلس الوزراء فى بيان له إلى أن "أماكن العمل فى القطاع العام تستعد لغياب الموظفين بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، حيث يتسبب فيروس كورونا فى إصابة المزيد من الأشخاص أو إجبارهم على الخضوع للحجر الصحى".

ووفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الوطنى، كان 1 من كل 25 شخصاً فى بريطانيا، أو حوالى 2 مليون شخص مصاباً بـ"كوفيد-19" فى الأسبوع السابق لعيد الميلاد.

من جهته، قال الوزير فى مجلس الوزراء ستيفن باركلى إنه "هناك بالفعل حالات غياب كبيرة، وإن الحكومة تستعد لكل الاحتمالات".

بدوره، أكد وزير الصحة ساجد جاويد، على أن "فرض مزيد من القيود سيكون الملاذ الأخير لإنجلترا، على الرغم من ارتفاع معدل الإصابات اليومية".

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة خدمات الصحة الوطنية كريس هوبسون إن "الموظفين يبذلون جهداً، وإن الأيام الأولى من عام 2022 ستكون حاسمة فى إظهار إذا ما كانت هناك حاجة للمزيد من التدابير".

وسيكون على طلاب المدارس الثانوية فى بريطانيا ارتداء الكمامات عندما يعودون للفصول الدراسية عقب عطلة أعياد الميلاد.

وفى المجمل، سجلت بريطانيا أكثر من 13.1 مليون إصابة وأكثر من 149 ألف وفاة جراء الإصابة بكورونا.