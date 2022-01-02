قتلى وجرحى فى قصف حوثى لسوق شعبى فى شبوة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أكد مصدر محلى سقوط الصاروخ الحوثى على قرية آرة من بلاد آل اسحاق مخلفا عشرة من الضحايا ما بين قتيل وجريح بإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران فى إحدى محطات الوقود.

فى السياق، دعا محافظ شبوة عوض العولقى المجتمع الدولى للتحرك العاجل لإيقاف تمادى ميليشيا الحوثى وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين.

بالتزامن، أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، تكبد ميليشيا الحوثى خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد خلال المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" بشبوة.

وأفاد المركز الإعلامى لألوية العمالقة اليمنية اليوم الأحد بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثى وإصابة مئات آخرين خلال المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة.

وقال المركز إن قوات ألوية العمالقة نجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية "إعصار الجنوب" باستعادة السيطرة على مركز مديرية عسيلان وجبال استراتيجية، مشيرا إلى تكبيد الميليشيا خسائر "فادحة" فى الأرواح والعتاد.

وأضاف أن ألوية العمالقة الجنوبية تمكنت بمساندة طيران التحالف من استعادة مواقع بينها حيد بن عقيل المطل على عسيلان والهجر وجبل لخيضر والسليم، مؤكدا أن القوات تتقدم باتجاه النقوب لاستعادة السيطرة على مديريات شبوة بشكل كامل.