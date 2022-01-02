بوركينا فاسو: مقتل 29 وإصابة 11 جنديا فى هجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش فى بيان، إن مسلحين استهدفوا مواقع الوحدات العسكرية، ووحدات الدرك، فى منطقة بعثة المراقبة فى بلدة جومبورو بمحافظة بوكل دو موهون. وأضاف بيان الجيش فى بوركينا فاسو أن الهجوم أسفر عن إصابة 11 جنديا تم إسعافهم، فيما لقى 29 مسلحا مصرعهم، وتمت استعادة مجموعة كبيرة من المعدات القتالية، بما فى ذلك أسلحة ومركبات ووسائل الاتصال، بحسب البيان.

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