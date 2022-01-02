حمدوك: الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة أهمها العزلة الدولية والديون

جدة - نرمين السيد - وأكد حمدوك، فى خطاب له، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كافة التحديات.

وأوضح حمدوك "قبولى التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسى".

وأشار حمدوك، إلى أن الاتفاق السياسى حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

وتابع حمدوك "أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال فى السودان هشة".