عاجل.. رئيس الوزراء السودانى يعلن استقالته من منصبه

جدة - نرمين السيد - وأكد حمدوك، فى خطاب له، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كافة التحديات. وتابع حمدوك "أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال فى السودان هشة".

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