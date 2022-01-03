رابط نتائج قبول الدفاع المدني 1443 على وظيفة جندي أسماء المقبولين في الدفاع المدني

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عن رابط نتائج قبول الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، ولقد زاد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج المديرية العامة للدفاع المدني على وظيفة جندي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج القبول النهائي، ومن الجدير بالذكر أن مديرية الدفاع المدني تختص بالدفاع عن المواطنين السعوديين وحمايتهم من الحرائق والكوارث، ولقد قامت الحكومة السعودية بإنشاء الدفاع المدني عام 1343هـ، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط الإستعلام عن نتائج قبول الدفاع المدني وأسماء المقبولين، فتابعونا.

رابط نتائج قبول الدفاع المدني

صرحت المديرية العامة للدفاع المدني عن ظهور نتائج القبول في الدفاع المدني لعام 1443 اليوم الأحد 2 يناير 2022م، وقد كان أحد أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، ويُمكنكم الإستعلام عن رابط وأسماء نتائج المقبولين في الدفاع المدني عبر الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم الآن بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل الإسم وكلمة المرور وغيرها.

ثالثاً قم بالنقر على “استعلام” لتظهر لك النتائج خلال ثوان.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

هناك العديد من الشروط التي وضعتها مديرية الدفاع المدني لقبول طلبات المتقدمين كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً أن يكون المتقدم حسن السلوك والسمعة.

ثالثاً لابد من اجتياز كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية.

رابعاً أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي شهادة الثانوية على الأقل.

وأخيراً نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة المعلومات عن نتائج القبول في مديرية الدفاع المدني، ولأي سؤال أو استفسار قم بترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة