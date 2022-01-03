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العراق يعلن تدمير وكرين للإرهابيين

أعلنت قيادة عمليات كركوك، يوم الأحد، قيام القوات التابعة لها بتدمير وكرين اثنين للإرهابيين خلال 24 ساعة الماضية. العراق يعلن تدمير وكرين للإرهابيينأعلنت قيادة عمليات كركوك، يوم الأحد، قيام القوات التابعة لها بتدمير وكرين اثنين للإرهابيين خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت القيادة في بيان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات التابعة للقيادة قامت بإلقاء القبض على 30 مطلوباً وتدمير وكرين للمجاميع الإرهابية". وأضافت، أنه تم الاستيلاء على مجموعة من الأسلحة مختلفة العيار، وعلى مجموعة من المواد المختلفة التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة، فضلاً عن مصادرة 4 عربات مخالفة للقانون.



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