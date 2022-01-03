التحالف: بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية في اليمن

أعلنت قوات التحالف العربي بدء الضربات الجوية على معسكر السوادية بمحافظة البيضاء في اليمن مشيرة إلى أنها تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف إن المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية. وأضاف أن قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية. وكان التحالف قد طلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بشكل فوري، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن وجود المدنيين هناك بعد المهلة التي أعلن عنها التحالف. وقال التحالف في بيان: "على المدنيين إخلاء المعسكر (السوادية)، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء". وأضاف: "المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية عن وجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى".

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