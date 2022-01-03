جدة - نرمين السيد - ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا فى المتوسط، إلا أن إعصار "راى" أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد ضحاياه إلى 405 أشخاص.
وأشارت تقييمات فرق المنظمة الأممية إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب الآمنة والصحة والتغذية والدعم النفسى والاجتماعى والحماية من العنف إلى جانب ضمان استمرار التعليم.
وتعمل فرق المنظمة بتنسيق مع الحكومة الفلبينية فى مناطق سوريجاى ديل نورتى، وجزيرة سيارجاو، وجزيرة ديناغات، وجنوب ليتى، وكيبو وبوهول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونسيف: نحو 846 ألف طفل فى الفلبين بحاجة إلى المساعدة جراء إعصار راى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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