اليونسيف: نحو 846 ألف طفل فى الفلبين بحاجة إلى المساعدة جراء إعصار راى

جدة - نرمين السيد - ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا فى المتوسط، إلا أن إعصار "راى" أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد ضحاياه إلى 405 أشخاص.

وأشارت تقييمات فرق المنظمة الأممية إلى أن الأطفال بحاجة إلى مياه الشرب الآمنة والصحة والتغذية والدعم النفسى والاجتماعى والحماية من العنف إلى جانب ضمان استمرار التعليم.

وتعمل فرق المنظمة بتنسيق مع الحكومة الفلبينية فى مناطق سوريجاى ديل نورتى، وجزيرة سيارجاو، وجزيرة ديناغات، وجنوب ليتى، وكيبو وبوهول.