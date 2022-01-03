الدفاعات السعودية تسقط 3 طائرة حوثية مسيرة استهدفت نجران

جدة - نرمين السيد - قالت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، إن الدفاعات السعودية اسقطت ودمرت 3 طائرات مسيّرة اطلقت باتجاه نجران، حسبما أفادت وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها بموقع "تويتر".





وأكد تحالف دعم الشرعية فى اليمن اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية مسيّرة، أمس السبت، أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. وأشارت قوات التحالف إلى أنها رصدت مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء. وأضاف: "استجابة للتهديد نجرى مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتى لضربات جوية."

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