التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية فى البيضاء باليمن

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف العربى - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" مساء اليوم الأحد - على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء.

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

يأتى هذا فى وقت كان قد أعلن فيه التحالف العربى فى وقت سابق اليوم تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية فى صنعاء، حيث تم تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكرى.