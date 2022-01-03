وزير الصحة الفرنسى يعلن تقليص مهلة تلقى جرعة اللقاح المعززة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أن المهلة الفاصلة لتلقى الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى فرنسا، ستخفض إلى أربعة أشهر كحد أقصى بدلا من سبعة أشهر.





وأوضح وزير الصحة الفرنسى - فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) مساء اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر فى اليوم الخامس إذا تبين فى الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.