وزير الصحة الفرنسى يعلن تقليص مهلة تلقى جرعة اللقاح المعززة ضد كورونا

وأوضح وزير الصحة الفرنسى - فى تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) مساء اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يهدف إلى المحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك اعتبارا من 15 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، فرضت فرنسا على الأشخاص المطعمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر فى اليوم الخامس إذا تبين فى الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.
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