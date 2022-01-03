شروط قبول الدفاع المدني 1443 وآلية التقديم على الوظائف

شروط قبول الدفاع المدني من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين من داخل المملكة بمجرد أن تم الإعلان عن وجود بعض الوظائف الشاغرة، وذلك رغبة منهم في تقديم الدفاع المدني والاستفادة من تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها حيث تعتبر رواتب الدفاع المدني ذات قيمة كبيرة لدى المتقدمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط قبول الدفاع المدني.

شروط قبول الدفاع المدني

تم توضيح شروط قبول الدفاع المدني من قبل المديرية العامة بالمملكة للمتقدمين من الذكور وعلى الراغبين في التقديم على هذه الوظائف التأكد من تطابق الشروط عليهم قبل البدء في إجراءات التقديم، وتتلخص تلك الشروط في:

لا يمكن لغير السعوديين التقديم للوظائف المتاحة بالدفاع المدني.

الحصول على المؤهل المناسب لشغل إحدى الوظائف.

يمكن التقديم للأفراد في حالة حصولهم على المؤهل بداية من عام 2016

ينبغي على حاملي المؤهلات من خارج المملكة التقديم لمعادلة المؤهل من خلال وزارة التعليم داخل المملكة.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي يحددها الدفاع المدني.

يتم ترشيح الأفراد الحاصلين على معدل خمسون بالمائة أو أكثر وفي حالة تساوي المرشحين في المعدل يتم ترشيح حديثي التخرج.

لا تقبل أي طلبات التحاق مقدمة بعد الموعد المحدد للتقديم للوظائف.

إدخال البيانات الشخصية بما يتطابق مع البيانات المدونة بالأوراق الرسمية.

أن يكون لدى المتقدم البطاقة الخاصة بالتسجيل المهني بالتخصصات الصحية مع ضرورة سريانها.

آلية التقديم على وظائف الدفاع المدني

بعد التعرف على شروط قبول الدفاع المدني 1443 سوف نذكر فيما يلي الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها التقديم على الوظائف المعلن عنها وهي: