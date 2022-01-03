موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر يناير 2022 لكل المستحقين

ننشر لكم موعد نزول دفعة حساب المواطن، الدفعة رقم 50 عن شهر يناير 2022 لكل المستحقين، كان المتحدث الرسمي لحساب المواطن قد أكد أن المملكة قد قامت بصرف 109 مليار ريال كإجمالي الدفعات المنصرفة من حساب المواطن وحتى الدفعة 49 وهي دفعة شهر ديسمبر.

موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر يناير 2022

من المنتظر نزول دفعة حساب المواطن لشهر يناير 2022 في التاسع من يناير الجاري وذلك لكل المستحقين وذلك بعد مراجعة كل المستفيدين وإيداع دفعة حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بهم.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر ان حساب المواطن منذ إنشائه وهو يهدف إلى مجموعة من الأهداف أهمها:

تخفيف إثر الإصلاحات الإقتصادية والناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الإقتصادية مثل تصحيح أسعار النفط.

كما يهدف حساب المواطن إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال تطوير نظام شامل يمكن توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين من خلاله بدلا من الدعم المباشر.

المصادر المالية المستثناه من الاحتساب في الدخل في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كلا من:

المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية والأهلية لأغراض العلاج.

المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.

الصدقات

طريقة تقديم الاعتراض على دفعات حساب المواطن

يمكن للمواطنين بعد نزول دفعات حساب المواطن في حال وجد شكوى، يمكنه طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق للدعم للدفعة 49 لشهر يناير من خلال موقع حساب المواطن.

كانت الدفعة 49 من دفعات حساب المواطن قد جاءت بمبلغ 1.9 مليار ريال وتم صرفها لحوالي 10.5 مليون مستفيد وتابع، وشملهم الدعم في برنامج حساب المواطن في شهر ديسمبر.

هذا وحال صادف العاشر من الشهر الميلادي وجود إجازة رسمية في المملكة، يتم ترحيل إيداع دفعة حساب المواطن إلى أول يوم عمل.

إجراءات الدفع المرفوضة في برنامج حساب المواطن

الحل الأول

يمكن مراجعة البنك لحل المشلة الخاصة بالحساب الجاري.

الدخول للحساب البنكي والدفعات المالية.

الضغط على تأكيد الحساب البنكي.

الحل الثاني