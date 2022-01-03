طلب سداد قروض tawasol.royalcourt.gov.sa من بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي والذي يقوم آلاف المواطنين بتقديم طلبات المساعدات إليه، وتشمل المساعدات نواحي متعددة من نواحي الحياة ويتم تلقي الرسائل من قبل موظفي الديوان ويتم دراستها بشكل جيد ودراسة المستندات المرفقة بها ويتم الرد عليها في خلال فترة محددة، وتزداد الطلبات المقدمة يوما بعد يوم نظرا لاستجابة الديوان التابع لجلالة الملك لرغبات واستغاثات الشعب وأيضا بسبب الظروف المعيشية الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة الأخيرة بالمملكة وجميع دول العالم.

طلب سداد قروض tawasol.royalcourt.gov.sa الديوان الملكي السعودي 1443 وأرقام التواصل

ويعتبر الديوان الملكي السعودي مقصدا وقبلة لجميع المواطنين السعوديين حيث يتم تلقي طلبات سداد مصروفات وديون وقروض متعسرة والعديد من الطلبات، ويتم أيضا استقبال شكاوى المواطنين من تأخر السداد أو تأخر الرد أو تقاعس أحد الموظفين عبر بوابة تواصل الديوان المقررة فيه سلفا، ويتم الرد وأخد جميع الطلبات بعين الاعتبار من الجهات المختصة وكذلك الجهات الرقابية فيه. الجوانب التي يساعد فيها الديوان الملكي المواطنين سداد ديون متراكمة على المواطنين.

يتم متابعة الديون المقررة للبنوك مثل القروض وما يترتب عليها من ضائقة معيشية لما يشمل القروض من أحكام قضائية وإيقاف للخدمات.

يقوم بسداد مصروفات علاجية عاجلة للذين لا يشملهم الضمان الصحي أو تكون مصروفاتهم العلاجية أعلى من التأمين الصحي لهم والعمليات الجراحية.

طلبات الحصول على سكن خاص للأسر السعودية الفقيرة والذي يتم تقديم الأرض الخاصة بهم من الديوان الملكي بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. تقديم الشكاوى من الديوان الملكي الجوانب التي يساعد فيها الديوان الملكي المواطنينتقديم الشكاوى من الديوان الملكي

يتم تقديم الشكاوى إلى الديوان الملكي من أحد الجهات الحكومية أو من موظفي الديوان على حد سواء، وتقوم بوابة تواصل الديوان الملكي بتلقي الشكوى على أن يكون فيها المستندات المطلوبة ليتم إثبات مصداقية الشكوى، ويتم التواصل مع الديوان الملكي على الفور في فترة قصيرة.

يقوم المواطن بالدول على “رابط الديوان الملكي الرسمي“. يتم اختيار ايقونة “الديوان الملكي”. تفتح للمستخدم خدمة “بوابة تواصل” لتقديم طلبات الدعم وتقديم الشكاوى. يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة. يتم إرفاق المستندات التي تفيدي بالطلب أو بالشكوى. يقوم المستخدم بحفظ البيانات والحصول والحصول على رقم الطلب. يمكن إرسال رسالة ورقية على عنون البريد السعودي 7636 الهدا الرياض 12911. يتم الاتصال هاتفيا على الرقم المجاني من داخل المملكة 8004000000 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

كيفية التواصل مع رابط موقع الديوان الملكي (بوابة تواصل)