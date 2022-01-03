حساب الضمان الاجتماعي وشروط الأهلية sbis.hrsd.gov.sa والذي تم التسجيل الإلكتروني في رابط الضمان المطور في نوفمبر 2021 وتم الإعلان عن موعد الإعلان عن الأهلية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بإرسال رسائل القبول بالتسجيلات بالضمان المطور الجديد في نهاية ديسمبر 2021 بينما لم يتم قبول آخرين، ويسعى عدم المقبولين في التعرف على كيفية الاستعلام عن طلباتهم وألية تقديم الاعتراض والموعد الذي يتم الرد عليهم فيه، ويقوم القبولين بالضمان بصرف راتب يناير 2022 والتعرف على القيمة التي يتم احتسابها لهم والتي تعتمد على عدد م العوامل التي سنشرحها لكم.

حساب الضمان الاجتماعي وشروط الأهلية sbis.hrsd.gov.sa “موعد راتب يناير” وتقديم الاعتراض

يترقب المقبولين في الضمان الاجتماعي تسلم الراتب الأول لهم في يناير 2022 والذي تقرر له أن يكون في الرابع من يناير الموافق الثلاثاء الأول من جمادي الآخرة 1443، ويتم احتساب الراتب وفق عدد من المعايير والتي يكون من أهمها إمكانية الحصول على عمل أو عدم العمل، الراتب الذي يتم تقاضيه أو لا يحصل على راتب وأيضا عدد أفراد الاسرة الذي يتم احتساب مبلغ 550 ريال للفرد ويتم احتساب 1100 ريال لرب الأسرة.

يتم احتساب نصف الراتب 2000 + راتب حساب المواطن 1126 = 3126 ريال والذي يكون مجموع الدخل الكلي للاسرة.

الحد الأدنى لمعاش الضمان لأسرة مكونة من ستة أفراد: 1100 لرب الاسرة + 550 لكل فرد بالأسرة x احتساب عدد التابعين خمسة أفراد فيكون 1100 + 2750 = 3850 ريال.

يكون إجمالي دخل الاسرة 3126 ريال.

يتم احتساب احد المانع لدخل تلك الاسرة (6 أفراد): 3850 ريال.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

يتم في البداية زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يكون لفرد حساب مسجل بالرقم المدني. يقوم بالتسجيل في رابط النظام الاجتماعي المطور بالموعد المحدد ويتم الحصل على رقم الطلب. للاستعلام توفر الوزارة رابط الاستعلام عن طلب الضمان. يقوم بتسجيل الدخول بالرقم المدني ورمز التحقق. من الممكن تسجيل الاعتراض عبر المنصة الوطنية الموحدة بحساب المواطن.

يتم الدخول على “خدمة اعتراضات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“. يقوم المستخدم بتسجيل رقم الطلب الذي حصل عليه عند التسجيل. يتم تسجيل البيانات المطلوبة منه واتباع كافة الخطوات. يقوم بتسجيل الاعتراض والحصول على رقم الشكوى.

حساب راتب الضمان الاجتماعي وألية الاحتساب حسب الحد المانعكيفية الاستعلام عن طلب وتقديم تظلمات الضمان الاجتماعيويتم تقديم الاعتراض بالخطوات التالية