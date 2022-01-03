أرخص طريقة شحن شدات ببجي pubg uc من الموقع الرسمي.. أسعار شحن شدات ببحي في السعودية

يمكنك شحن شدات ببجي بطريقة أمينة بعيدًا ل ذلك سنقدم لك في هذا التقرير البسيط كيفية شحنها من أجل شراء أدوات والمعدات وكذلك الأسلحة والملابس المطلوبة في لبة ببجي موبايل، والتأكد من أن تستمر في المنافسة في اللعب لفترات طويلة من الوقت، كما تعتبر شحن الشدات بواسطة PUBG أهم نقطة في اللعبة والتي بدونها لا يمكن للاعب الاستمرار في ذلك.

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد العديد من طرق شحن شدات ببحي المعروفة، ولكن لابد من اختيار الموقع الرسمي الذي يوفر لك الشحن بالإضافة إلى الهدايا التي قد تصل إلى 660 شدة وأحيانًا عدد مفاتيح ربط مجانية تصل إلى 1400 شدة، أما عن خطوات الشحن من الموقع تبدو غاية في الروعة، كل ما في الأمر أنه يتجه إلى PUBG Shipping Site

قم باختيار إحدى طرق الدفع المتاحة حسب بلدك

فيجب عليك تحديد عدد شدات ببجي التي تريد شحنها

تسجيل معرف الناشر الخاص بك id

انتظر مفاتيح الربط في حسابك

القيام بالدفع

إتمام عملية الشراء

أسعار الشحن والهدايا في المملكة العربية السعودية

لعبة ببجي موبايل، تختلف أسعار شحن شدات ببحي Pubg من دولة إلى أخرى، أي حسب العملة يختلف عدد مفاتيح الربط، لكن الهدايا التي يقدمها موقع PUB مقابل كل شحنة عند شحن 600 شدة تحصل على 150 عمودًا مجانيًا بقيمة ب 36.99 ريال، إذا شحنت هذه المفاتيح من المملكة العربية السعودية، أما إذا أردت شحن 1500 وردية فستحصل على هدية 555 أعمدة مجانية بقيمة 90 ريال سعودي.

ما يهمك قبل شحن شدات ببجي

أهم ما يجب عليك التحقق منه قبل الدخول إلى مراحل الشحن في PUB MOBILE هي مواصفات الهاتف المحمول الذي تلعب عليه لعبة ببجي سواء أندوريد أو iPhone أو الكمبيوتر الشخصي، حيث يتطلب منك أولاً أن يكون لديك هاتف يحتوي على ذاكرة داخلية على الأقل 4 جيجا وبشكل عشوائي لا تقل عن 4 جيجا بايت ومعالج قوي ويفضل استخدام أحدث أنظمة التشغيل مثل Windows 7 للكمبيوتر.

تعتبر شدات ببجي موبايل هي العملة الرسمية التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من معدات وأسلحة وملابس وغيرها من الأمور التي تعرض على سوق ببجي داخل اللعبة، وبعد شحن شدات ببحي يتمكن اللاعب من استبدال تلك الشدات بما يرده من معدات وأسلحة ومركبات وغيرها من الأمور التي تساعده على الفوز بالمباريات.

تعتبر شدات ببجي موبايل هي العملة الرسمية التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من معدات وأسلحة وملابس وغيرها من الأمور التي تعرض على سوق ببجي داخل اللعبة، وبعد شحن شدات ببحي يتمكن اللاعب من استبدال تلك الشدات بما يرده من معدات وأسلحة ومركبات وغيرها من الأمور التي تساعده على الفوز بالمباريات