المقاتلات الروسية تقصف آخر معاقل المعارضة في إدلب شمال سوريا

قال شهود ومصادر من المعارضة السورية إن طائرات روسية قصفت مناطق قريبة من مدينة إدلب في شمال غرب سوريا مستهدفة آخر معقل للمعارضة في البلاد في أول أيام العام الجديد.

وأسقطت قاذفات، قالت مراكز التعقب إنها روسية من طراز سوخوي، تحلق على ارتفاع عال قنابل على عدة بلدات في مدينة إدلب تخضع لسيطرة المعارضة.

وقال سكان ومسعفون إن القصف أصاب كذلك قرية في منطق جبل الزاوية في القطاع الجنوبي من محافظة إدلب ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكانت الغارات الجوية قد هدأت نسبيا منذ أكتوبر بعد تجدد حملة تقودها روسيا أعقبها وصول تعزيزات للجيش التركي إلى داخل الجيب مما زاد من احتمالات استئناف عنف أوسع نطاقا.

وأنهى اتفاق تم التوصل إليه قبل عامين، بين روسيا التي تدعم قوات الجيش السوري وتركيا التي تدعم جماعات المعارضة، قتالا تسبب في نزوح أكثر من مليون من السكان في غضون بضعة أشهر.