أبرز تصريحات رئيس الوزراء السودانى فى خطاب الوداع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة أهمها العزلة الدولية والديون، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية تعاملت مع جميع التحديات بكل قوة وثقة.

وأضاف حمدوك: "قبولى التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسى"، لافتا إلى أن الاتفاق السياسى حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان، متابعا: "أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال فى السودان هشة".

استقالة رئيس وزراء السودان

جدير بالذكر، أن الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، أعلن مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه كرئيس للحكومة السودانية.