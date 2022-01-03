نيجيريا: الشرطة تحرر 21 تلميذا خطفوا قبل يومين من طرف مجموعة مسلحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة فى نيجيريا عن تحرير 21 تلميذا خطفهم مسلحون الجمعة حسبما ذكر متحدث باسمها مساء السبت، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين، وموضحا أنهم "قطاع طرق" أغلقوا ليلة رأس السنة طريقا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ.





وفى السياق، قال زامفارا محمد شيهو فى بيان إن "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 ولدا مخطوفا" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين. مضيفا أن "قطاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقا سريعة وخطفوا "عددا غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ. وعند قرابة الساعة 22،00 بتوقيت جرينتش، لبى فريق مكون من الشرطة والجنود "نداء استغاثة" أطلقه سكان قرية كوشيرى، الواقعة قرب طريق سريعة رئيسية. وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزا على الطريق وخطفوا ركاب خمس حافلات بينها الحافلة التى تقل التلاميذ. وكان هؤلاء متوجهين برفقة معلمهم لحضور ندوة إسلامية غير رسمية فى ولاية كاتسينا المجاورة.

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