حريق كبير فى برلمان جنوب إفريقيا ومحاولات لإخماد النيران (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التى تجتاح المبنى الكبير الذى يحتضن مقر الجمعية الوطنية ومجلس أعلى يسمى المجلس الوطنى للمقاطعات. وتسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل مقر الجمعية الوطنية، وفق ما أفاد متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس. وقال مولوتو موثابو إن "القاعة التى يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل"، موضحا أن "الحريق اندلع فى جناحين فى جزأين منفصلين من البرلمان". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.

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