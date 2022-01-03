الإصابات تتزايد.. تعرف على الوضع الوبائى لكورونا في العالم

جدة - نرمين السيد - فقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 3833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وذكرت وكالة (يونهاب) للأنباء أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 639 ألفا و83 إصابة، فيما تم تسجيل 69 حالة وفاة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5649 حالة.

وفى الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أنه تم تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية نقلا عن اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة، وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين منذ بداية الوباء إلى 102 ألف و505 إصابات

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 3112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 12 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و720 وفاة.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى مليونين و229 ألفا و558 إصابة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 457 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 988 ألفا و770 إصابة.

وذكر موقع إنفورما الكازاخى أنه تم تسجيل 440 حالة وفاة فى آخر 24 ساعة، وارتفع إجمالى المتعافين إلى 961 ألفا و213 حالة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة بكوفيد و28 حالة وفاة مرتبطة به؛ ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 744 ألفا و457 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 30 ألفا و983 حالة حتى الآن.

وفى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1863 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و674 ألفا و538 والوفيات إلى 96 ألفا و187 حالة.

وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و477 ألفا و188 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 184 ألفا و786 حالة إصابة.

وذكرت وكالة أنباء (آكى برس) القيرغيزية أنه تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2804 حالات.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 199 ألفا و118 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات 1485 حالة.

وقالت وزارة الصحة ـ فى بيان رسمى نشرته عبر موقعها الإلكترونى ـ أنه تم تسجيل 119 حالة تعافي؛ ما رفع إجمالى المتعافين إلى 196 ألفا و337 حالة.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 390 ألفا و996 إصابة.

وذكرت وكالة مونتسام المنغولية أن وزارة الصحة، سجلت خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 2059 حالة.

وفى جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 937 ألفا و640 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 45 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالى حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 905 حالات، وتعافى على مدار أمس 2711 شخصا من الفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 890 ألفا و733 شخصا.

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 345 ألفا و7 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتى وفاة جديدتين؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و972 حالة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 2 مليون و764 ألفا و354 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /فرى مالاى توداى الماليزية/.

وفى تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 20 حالة إصابة واردة من الخارج بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 17 ألفا و70 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالى الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة، حسبما ذكر موقع تايوان نيوز.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3617 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى مليونين و874 ألفا و486 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة مانيلا تايمز الفلبينية - بأنه تم تسجيل 172 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 51 ألفا و545 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و225 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و44 حالة.

وفى كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 120 ألفا و510 حالات والوفيات إلى 3013 حالة، بينما تعافى 116 ألفا و940 حالة منذ بداية الجائحة.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 466 ألفا و540 حالة والوفيات إلى 5597 حالة.

وفى ساحل العاج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 72 ألفا و582 حالة والوفيات إلى 714 حالة.

وفى باكستان، سجلت السلطات الصحية 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالى المصابين إلى مليون و296 ألفا و527 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و941 حالة.

وفى المكسيك، سجلت السلطات الصحية 9193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية، و97 حالة وفاة؛ وبذلك ارتفع عدد الإصابات ب كوفيد-19 فى المكسيك إلى 3 ملايين و988 ألفا و916 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 299 ألفا و525 حالة.

وفى أستراليا، سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بالفيروس بلغ 32 ألفا و222 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 6 حالات وفاة؛ وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 ، 462 ألفا و934 حالة، والوفيات 2259 حالة.

وفى التشيك، سجلت وزارة الصحة ألفا و88 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و17 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس بلغ 2481832 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 36 ألفا و219 حالة.

وفى أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 77 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كوفيد-19 إلى 158189 حالة، بينما يبلغ عدد الوفيات 7361 حالة.

وفى غانا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و55 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و5 حالات وفاة.

ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 فى غانا حتى الآن إلى 145 ألفا و52 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات ألفا و303 حالات.

وفى النمسا، سجلت وزارة الصحة 3283 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة.

ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 فى النمسا حتى الآن إلى 1285510 حالات، بينما بلغت الوفيات 13752 حالة.

وفى سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 829 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 فى سلوفينيا حتى الآن 466 ألفا و554 حالة، بينما وصل إجمالى حالات الوفاة إلى 5603 حالات وتعافى 442 ألفا و971 شخصا.

وفى لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 180 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن حالتى وفاة.

وبذلك يبلغ إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى لاتفيا 277 ألفا و21 حالة، بينما يبلغ عدد الوفيات 4579 حالة.

وفى سلوفاكيا، أفاد المركز الوطنى للمعلومات الصحية بتسجيل 216 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما لم تسجل أية حالات وفاة.

وذكر المركزبحسب صحيفة (ذا سلوفاك سبكتاتور)، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل إلى 844 ألفا و609 حالات، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و665 حالة.

وفى جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9818 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و468 ألفا و79 حالة، والوفيات إلى 91 ألفا و198 حالة.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 242 ألفا و877 حالة والوفيات إلى 3301 حالة.

وفى اليابان، سجلت السلطات الصحية 504 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالى حالات الإصابة إلى مليون و 734 ألفا و 292 حالة إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالى حالات الوفاة 18 ألفا و393 حالة.

وفى ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالى حالات الإصابة إلى 522 ألفا و884 إصابة، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالى حالات الوفاة 7420 حالة.

وفى إسرائيل أعلنت وزارة الصحة عن 4197 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و392 ألفا و144 حالة، فى حين بلغ إجمالى حالات الوفاة 8244 حالة، وبلغ إجمالى المتعافين مليونا و351 ألفا و754 حالة.

وفى إيطاليا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 ألفا و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 133 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 137 ألفا و646 حالة، فيما بلغ إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية الجائحة 6 ملايين و328 ألف حالة.

ويبلغ عدد مرضى الفيروس الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات حاليا 11 ألفا و756 حالة.