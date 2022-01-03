طريقة التسجيل في كريم توصيل طلبات 1443

طريقة التسجيل في كريم يبحث الكثير من المواطنين عن وسيلة للتسجيل في كريم لتوصيل الطلبات 1443-2022 وما هي أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها داخل المملكة، كونها من أكثر الخدمات شعبية خلال هذه الفترة للمواطنين المملكة وخاصة الوافدين والمقيمين بها لمن يريد زيادة دخله الشهري. إنه مفتوح وليس له وقت محدد.

1443 كيفية التسجيل في طلبات توصيل Careem

تم اتخاذ بعض الإجراءات للسماح للمرشح بالعمل كممثل لتقديم الخدمات، والتي يمكن العثور عليها على موقع Careem الرسمي:

لتسليم الطلبات، انتقل إلى”منصة كريم” وقم بتسجيل الدخول من خلال منصة Careem.

عند تسجيل الدخول والذهاب إلى الصفحة الرئيسية، انقر لاختيار المدينة التي تريد العمل فيها من قائمة الخيارات.

قم بتسجيل رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني في التطبيق الخاص بك (إن وجد).

أخيرًا، اضغط على زر التسجيل.

يتم عرض صفحة تحتوي على إجمالي الحقول، حيث يجب ملء جميع البيانات.

من الضروري اختيار شخص التوصيل.

تتبع معلومات مقدم الطلب، مثل الاسم والعمر ورقم الهوية وتاريخ الموعد وما إلى ذلك.

بعد النقر فوق “التالي”، يظهر رمز التحقق، والذي يجب كتابته تمامًا كما يظهر، ثم النقر فوق رمز “تسجيل”.

طريقة التسجيل في كريم

يجب على جميع المتقدمين تلبية قيود ومعايير معينة وضعتها الشركة. وفيما يلي أهم الشروط بالنسبة لبعضهم للحصول على هذه الوظيفة:

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تنطبق على كل من مواطني المملكة وبعض الوافدين الذين ليس لديهم خيارات توظيف أخرى. يجب أن يكون والدا مقدم الطلب مواطنين سعوديين. بالإضافة إلى أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 21 عامًا، يجب أن يكون جديرًا بالثقة ومسؤولًا. من أجل تسهيل توصيل العناصر دون التعرض لأي أعطال في السيارة، يجب أن يكون لدى المرشح سيارة معاصرة. أهم الوثائق لتسجيل بعثة كريم طلبات يجب استيفاء الشروط التالية من أجل الحصول على وظيفة والتسجيل فيها، بالإضافة إلى استكمال جمع أهم الأوراق اللازمة لتقديمها عند استلام الوظيفة، وهي كالتالي: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول

صورة شخصية بعرض 644 بكسل على خلفية بيضاء.

ويجب أن تكون رخصة القيادة سارية، ويجب إرفاق نسخة مع المستندات الأساسية الأخرى.

يجب أن يمتلك مقدم الطلب السيارة وتسجيلها باسمه.

يجب أن يتوفر مقطع فيديو شامل للسيارة من الداخل والخارج ويجب أن يكون واضحا.

ماذا تعني خدمة التوصيل في كريم؟

هذه من أشهر الخدمات التي ظهرت في المملكة في السنوات الأخيرة، وهي ليست مقتصرة على المملكة وحدها، بل على دول عربية معينة، يقدم العمل خدمة توصيل من موقع إلى آخر مقابل سعر واستخدم العديد من الأشخاص هذه الخدمة لاكتشاف وظيفة تدفع راتبًا شهريًا