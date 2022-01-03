شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الجديد للرجال والنساء 1443

تعتبر شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين من الأسئلة الأكثر شيوعاً بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويعد الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة، وذلك تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. لتوفير حياة كريمة ودخل شهري للأسر ذات الدخل المحدود أو الفقيرة من أجل تحسين مستويات المعيشة.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي ودفع راتب شهري للمرأة والأيتام والعائلات المعوزة بالشروط التالية:

ويجب ألا يقل عمر طالب الضمان الاجتماعي عن 35 عامًا.

فى يجب على المرأة المطلقة أو الأرملة التقدم بطلب للحصول على الضمان.

النساء المتزوجات غير مؤهلات للحصول على الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يكون المرشح من مواطني أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز أجر الأسرة أو الفرد الشهري 1000 ريال سعودي.

مصدر دخل لمقدم الطلب.

عدم وجود عائل للمرأة، مثل سجن زوجها في دعوى قضائية.

الأشخاص المعوقين

الأشخاص المصابون بإصابات تمنعهم من العمل وكسب الرزق.

الأطفال الأيتام هم أطفال هجرهم آباؤهم.

المستحقون لمزايا الضمان الاجتماعي 1443

أنواع معينة من المواطنين في المملكة يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي لاعتقاد الحكومة أنهم بحاجة للمساعدة وهم:

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الرجال والنساء في الثمانينيات والتسعينيات.

الأسر ذات الدخل المتوسط ​​أو المنخفض وكذلك الفقراء.

أولئك الذين هم أرامل ولديهم أطفال.

النساء المطلقات يعولن أنفسهن أو أطفالهن.

أيتام الأب، أو أيتام الأب والأم، أو الأيتام مجهولي الهوية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

هناك بعض المستندات التي يجب تقديمها، وهذا بعض التأكيد على استيفاء معايير الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 1442 وأن مقدم الطلب مؤهل المستندات التالية ضرورية للتسجيل في الضمان الاجتماعي:

حضور أحد أفراد الأسرة كضامن لطلب الضمان الاجتماعي.

إثبات قلة الدخل لمقدم الطلب.

أو أظهر أن الراتب الحالي لمقدم الطلب لا يغطي جميع مطالبه.

يجب أن تكون وثائق الهوية الوطنية، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة، وسن مقدم الطلب للأمان، والحالة الاجتماعية للشخص، سارية.

إذا كان المطالب بمزايا الضمان الاجتماعي مطلقًا أو أرملًا، فيجب تقديم دليل على ذلك.

مطلوب إثبات الإعاقة العقلية أو الجسدية عند التقدم بطلب للأشخاص ذوي الإعاقة.

كيف أتقدم بطلب للحصول على مستوى أعلى من الضمان الاجتماعي؟

أصبحت عملية التقدم للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي بسيطة للغاية، حيث يمكن إجراؤها الآن عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

هنا رابط الموقع الرسمي لمنصة الدعم هنا .

. حدد ما إذا كنت تريد إنشاء حساب جديد أو مستخدم جديد.

أكمل الحقول الأساسية، مثل رقم الهوية ورقم الهاتف.

في كل من التقويمين الميلادي والهجري، يتم تسجيل تاريخ الميلاد.

الرمز هو كلمة المرور.

رمز مرئي أو رمز التحقق

انقر فوق “موافق” أو “تسجيل” للمتابعة.

انتظر حتى يتم تسليم رسالة نصية إلى رقم الهاتف الذي قدمته.

لكن املأ الرمز المكون من 5 أرقام في الحقل المقدم.

املأ الفراغات في الملف القياسي.

املأ الفراغات بتفاصيل الفرد.

قم بتأكيد الحقائق والمعلومات التي أدخلتها.

قم بعمل قائمة بعنوانك والممتلكات التي تمتلكها

يجب إرفاق صور عقد الإيجار أو ملكية المنزل.

انقر فوق الزر “موافق”.

يجب أن يكون لدى الرجال وثائق معينة من أجل الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

الهوية.

ورقة تحدد الدخل الشهري.

تأكد من ملء طلب الضمان الاجتماعي الخاص بك بدقة.

المستندات التالية مطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي للرجال والنساء 2022