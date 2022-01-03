رابط التسجيل في مساند للعمالة المنزلية 1443

رابط التسجيل في مساند تواصل المملكة العربية السعودية طرح مجموعة متنوعة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية البسيطة، بهدف القضاء على البيروقراطية التي تنطوي عليها استخراج الأوراق والوثائق الرسمية، مما يوفر على المستخدم الوقت والجهد. على سبيل المثال، يوفر برنامج مساند تسهيلات للتعامل مع مكاتب الاستقدام، مما يوفر على المستخدم الوقت والجهد. فهو لا يبسط إصدار التأشيرات لسفر العمالة المنزلية فحسب، بل يوفر أيضًا خدمات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية وإرشادات حول كيفية التقدم للحصول على تصريح إقامة، كل ذلك من خلال خطوات بسيطة نكملها عند استخدام التطبيق.

يجب عليك أولاً الحصول على خاص على موقع أبشر، وبعد ذلك يجب عليك البحث عن الموقع الذي ترغب في التسجيل به، ولتسهيل الأمر عليك، قمنا بتوفير رابط لك؛ ما عليك سوى النقر هنا من هنا وسيتم نقلك إلى صفحة البرنامج.

عند تحديد خيار إنشاء حساب جديد، سيتم نقلك إلى شاشة حيث يمكنك إدخال معلوماتك الشخصية.

بعد ذلك، بناءً على بلدك، يجب عليك الاختيار بين الهوية الوطنية والإقامة كدليل على الهوية.

بعد ذلك تقوم بملء الاسم الأول واسم العائلة ورقم الهوية، وإذا كنت مواطنًا سعوديًا، فسيتم فتح صندوق تاريخ الميلاد مع اليوم والشهر والتاريخ الهجري أمامك.

بعد ذلك، حدد “التالي” وأدخل رقم هاتفك الخلوي.

سيعطيك الموقع بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك، والتي ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد ذلك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني لتفعيل حسابك.

عندما تفتح بريدك الإلكتروني، سترى رسالة من الموقع تحتوي على رابط التنشيط.

لتنشيط حسابك، انقر فوق هذا الارتباط.

في الخطوة الأخيرة، ستقوم بإدخال معلوماتك، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، والتي يجب أن تتكون من ثمانية أحرف على الأقل وتحتوي على أحرف وأرقام.

رابط التسجيل في مساندتسجيل الدخول لمساعدة الآخرين

يمكنك تسجيل الدخول إلى مساند بعد إنشاء حساب باتباع الخطوات التالية:

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بالضغط على هذا الرابط، يمكنك الوصول إلى موقع مساند.

أدخل رقم هويتك الوطنية أو عنوانك، وكذلك كلمة المرور الخاصة بك.

حدد “تسجيل الدخول” من القائمة المنسدلة.

ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، والذي يجب عليك إدخاله ثم النقر فوق “التالي”.

أدخل رقم هاتفك في الحقل المتوفر، ثم انقر فوق “التالي”.

ستحصل على رمز تحقق مكون من 6 أرقام، والذي يجب عليك إدخاله ثم النقر فوق التالي.

ستتمكن من الوصول إلى الموقع من خلال حسابك.

يسمح لك مساند بطباعة تأشيرتك.

طباعة التأشيرة من مساند

بعد موافقة مساند على طلبك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية، يمكنك طباعتها باتباع الخطوات التالية:

من هنا ، يمكنك الوصول إلى موقع الدعم.

، يمكنك الوصول إلى موقع الدعم. حدد رمز “تسجيل الدخول” من القائمة المنسدلة.

اتبع الخطوات الموضحة في الفقرة السابقة لتسجيل الدخول.

انقر فوق “تم إصدار التأشيرات” من القائمة الرئيسية في صفحة حسابك.

حدد التأشيرة التي ستتم طباعتها.

حدد طباعة من القائمة المنسدلة.

بعد إصدار التأشيرة، سيتعين عليك الانتظار ثلاثة أيام حتى يتم تفعيلها.

مساند مكاتب الاستقدام

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود عدد كبير من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والتي يصل عددها إلى 1200 في جميع أنحاء البلاد.

تقوم هذه المكاتب بالإعلان عن المساعدين المنزليين المتاحين لديها من أجل أن تكون موثوقة وقانونية؛ أعطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موافقتها.

يسرد موقع مساند أسماء وعناوين وأرقام هواتف مكاتب استقدام العمالة المنزلية في جميع أنحاء المملكة، يمكن أيضًا الاطلاع على بيانات العمالة المنزلية المتوفرة في هذه المكاتب من حيث الجنسية والدين وفترة العمل، وسيأخذك الرابط التالي إلى صفحة تحتوي على كل هذه المعلومات.

اسعار مساند للاستقدام

يطلب من جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشر أسعارها حتى يتمكن العملاء من اختيار العمالة التي تناسبهم، وتتفاوت الأسعار حسب جنسية كل عامل وطبيعة عمله. الأسعار أعلى في الدول التي بها عدد أقل من الموظفين المحليين مقارنة بتلك التي بها فائض من العمالة المنزلية. يكسب عامل الخدمة المنزلية العادي في المملكة العربية السعودية ما يلي: