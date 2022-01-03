“هنا”رابط بلاك بورد جامعة جازان 1443 الجديد وطريقة التسجيل والشروط

رابط بلاك بورد جامعة جازان 1443 من أهم الأمور التي يبحث عنها طالب جامعي هذه الأيام، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدت آثاره إلى تعليق الدراسة في العديد من الجامعات والمدارس في المملكة العربية السعودية خلال العام الدراسي السابق، رغم جهود وزارة التربية والتعليم والجامعات لمواصلة العملية التعليمية. للحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والطالبات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس، تبنت العديد من الجامعات أسلوب السبورة أو التعليم عن بعد.

البلاك بورد بجامعة جازان

جامعة جازان هي واحدة من أكبر الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تقع الجامعة في منطقة جازان بمدينة جازان، وهي جزء من أراضي المملكة العربية السعودية.

تأسست المؤسسة عام 1426 ه، الموافق 5 يناير 2006، وهي الجامعة الوحيدة في المنطقة، أدى اندماج مجموعة من الكليات التي أسستها وتسيطر عليها كل من مؤسسة الملك عبد العزيز وجامعة الملك خالد إلى تشكيل هذه الجامعة.

ارتفع عدد الكليات في الجامعة إلى ما يقرب من 23 كلية هذا العام، أبرزها كلية القانون والشريعة الإسلامية، وكلية الآداب، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية نظم المعلومات والحاسوب.

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بحلول عام 2020، سيرتفع عدد الطلاب والطالبات الذين يدرسون في جامعة جازان إلى ما يقرب من 55 ألفًا، مع حوالي 3000 عضوًا أكاديميًا.

وتتطلع جامعة جازان إلى مساعدة الطلاب على توسيع آفاقهم من حيث البحث والخبرة والتعلم. نتيجة لذلك، لدينا عدد كبير من الطلاب والطالبات المهتمين بالتعلم والدراسة.

وفي ظل الوضع الراهن في المملكة وكذلك بقية العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، لتقليل انتشار العدوى، قررت العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة جازان المرموقة، إتاحة التعليم عن بُعد.

شؤون الطلاب بجامعة جازان

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن موعد التسجيل والتخرج في جامعة جازان للعام 1443، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم في الوقت المحدد والعمل على تغيير خيارات الترشيح قبل إعلان النتائج.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المؤسسة بيانًا رسميًا أعلنت فيه اليوم الذي يبدأ فيه التسجيل والقبول في الجامعة للعام الهجري 1443، لدراسة برامج البكالوريوس والدبلوم، فور انتهاء العام الدراسي الصيفي الحالي.

رابط بلاك بورد جامعة جازان 1443

أثناء قيام طلاب المدارس الثانوية أو طلاب الدراسات العليا بالتسجيل في المؤسسة، أصدرت جامعة جازان مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها خطوات بسيطة يجب اتباعها:

يجب على المستخدم الانتقال إلى موقع التسجيل والقبول الموحد من خلال النقر عليه.

يجب أن تقرر ما إذا كنت ترغب في التسجيل في برنامج كلية الدراسات العليا أو الجامعية.

املأ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وتأكد من إدخالها بدقة في الجهات المناسبة.

ثم، في مربع “طلب التسجيل”، انقر فوق “نعم”.

تطبيق البلاك بورد الخاص بجامعة جازان

يبحث غالبية الطلاب المسجلين في جامعة جازان عن برامج متوافقة مع الهواتف الذكية، على الرغم من أن البرنامج متوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر، إلا أن الطريقة المثالية لاستخدامه تكون على الهاتف.

سينقلك هذا الرابط إلى صفحة يمكنك من خلالها تنزيل تطبيق Blackboard لأجهزة iPhone و iPad، ويمكنك أيضًا الحصول على تطبيق Blackboard لأجهزة Android من هذا الرابط، وهذا ضروري لاستمرار العملية التربوية في مواجهة المحن كالتي تمر بها البلاد حاليا.

شروط القبول بجامعة جازان 1443

وضعت جامعة جازان مجموعة من المتطلبات والسياسات التي يجب على الطالب المتقدم للجامعة استيفاؤها. فيما يلي الشروط: