تهديد عاجل من بايدن لروسيا: سنرد بشكل حاسم في هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغ نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل حاسم" إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا.





وأضاف البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكرانى أكدا دعمها للجهود السياسية والحوار الاستراتيجى مع روسيا لحل الأزمة. كان الرئيس الأمريكى أعرب فى وقت سابق، عن أمله فى أن تؤدى مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير. وقال بايدن "حسنا، لقد فهمت أنه تمت الموافقة على عقد 3 مؤتمرات رئيسية فى أوروبا فى بداية منتصف الشهر.. أتوقع دائما التفاوض وإحراز تقدم".

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