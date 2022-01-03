“إلكترونيا” رابط دخول منصة اوبن ايمس openemis للاستعلام عن نتائج الطلاب في الاردن 2022

تتصدر محركات البحث في هذه الأثناء علميات البحث عن رابط الدخول لمنصة أوبن ايمس الإلكترونية التعبئة التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك للاستعلام عن نتائج وعلامات الطلاب في الامتحانات بجميع أنحاء الاردن لجميع المراحل الدراسية بشكل عام، حيث تعتبر منصة أوبن ايمس الأردنية التعلمية واحدة من أشهر المنصات التعليمية الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب واولياء الامور والتي جاء طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، وإليكم من خلال هذه السطور رابط دخول منصة اوبن ايمس openemis للاستعلام عن نتائج الطلاب في الاردن 2022.

منصة اوبن ايمس الاستعلام عن علامات الطلاب بالأردن 2022

صرحت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن طرح نتائج امتحانات الطلاب للفصلين الأول والثاني بجميع المراحل الدراسية بشكلٍ عام إلكترونيا من خلال منصة أوبن ايمس الإلكترونية التعليمية، ليتم استخراج نتائج الطلاب بطريقة سهلة من خلال التسجيل عبر المنصة سواء من قبل الطلاب أو اولياء الامور، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انتشار أزمة فيروس كورونا في الاردن وفي العالم، وتحويل الخدمات التعليمية جميعها بشكل الكتروني بسبب تعطل سير العملية التعليمية في المدارس، والتي جاءت دافع قوي لوزارة التربية والتعليم الأردنية لتحويل الخدمات التعليمية الى النظام الرقمي في اطار سعي الحكومة الى تحويل كافة الخدمات الى رقمية لتسهيلها على المواطنين من جميع الفئات بشكل عام.

رابط منصة أوبن ايمس نتائج الطلاب 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم الأردنية أمكانية استخراج كافة علامات ونتائج الطلاب في الاردن في جميع انحاءها إلكترونيا من خلال منصة أوبن ايمس الإلكترونية، حيث يتم التسجيل عبر المنصة من جانب كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسي المختلفة للاستعلام مباشرة برقم المقعد عن النتائج لامتحانات الفصلين الأول والثاني على مدار العام الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر منصة أوبن ايمس 2022

يمكن الاستعلام مباشرةً عن نتائج الطلاب في جميع انحاء الاردن من خلال منصة أوبن ايمس من خلال اتباع ما يلي.