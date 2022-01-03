طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور السعودي ١٤٤٣

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد هي حاليا الشغل الشاغل لكافة أبناء المملكة العربية السُّعُودية الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاشتراك في دعم الضمان الاجتماعي المطور ، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سوف يتم توضيح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور إلكترونيا بالتفصيل.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

إن نظام الضمان الجديد في المملكة العربية السُّعُودية قد جاء من أجل تحسين خِدْمَات دعم الضمان والتأكد من أن هذه المساعدات تصل بالفعل إلى الأفراد المستحقين لها والأكثر احتياجا ، ويختلف الضمان الاجتماعي المطور عن القديم في التالي:

لا يرتبط بالفئات ولكن يكفي انطباق الشروط والتحقق من الاستحقاق لصرف الضمان.

يضع النظام الجديد عقوبات قاسية لكل من يقوم بالتلاعب في البيانات والمعلومات الخاصة بالدخل من أجل الحصول على الدعم دون وجه حق.

يتم فرض عقوبة السجن أو الغرامة على من يتغافل عن تحديث البيانات خاصته خصوصا إذا حدث ما يحول دون استحقاق الدعم مثل الالتحاق بالعمل أو ما شابه.

طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

يمكن لأي فرض أن يقوم بـِ اتباع طريقة تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور الرسمي من خلال الخطوات التالية الذكر:

التوجه إلى الرابط الرسمي صفحة خدمات الضمان وزارة الموارد البشرية

يلي ذلك الضغط على (الخِدْمَات الإلكترونية).

ثم تسجيل مستخدم جديد على الموقع.

إدخال جميع البيانات المطلوبة عن المستخدم.

التأكيد على جميع شروط التقديم.

سوف يصل إلى المستخدم رسالة تفعيل الحساب خاصته على الجوال.

يجب تفعيل الحساب ثم تسجيل الدخول.

يلي ذلك إرسال طلب التقديم في الضمان الاجتماعي.

سوف يحصل المستخدم هنا على رقم هذا الطلب ويجب الاحتفاظ به.

وبعد إرسال الطلب ، سوف يقوم الموظف المختص بمراجعة هذا الكلب والتأكد من مطابقة البيانات وانطباق الشروط ، ثم توضيح النتيجة سواء قَبُول أو رفض الطلب.

يمكن للمستخدم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الطلب لاحقاً في أي وقت.

شروط الضمان المطور الجديدة ١٤٤٣

تأتي شروط الضمان المطور الجديدة على النحو التالي: