najiz.sa رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز (مؤقت – نهائي) المنصة الموحدة www.my.gov.sa

najiz.sa رفع إيقاف الخدمات والتي يتعرض لها المواطن السعودي أو المقيم نظير عقابي لمخالفة قانونية قام بها أو عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة منه، وتقوم عدد من الهيئات والوزارات بالاشتراك في إيقاف الخدمة عن المواطن كما تكون هنالك عدد من الهيئات التي تساعد على رفع هذا الإيقاف، حيث تشترك وزارة العدل السعودية وبوابة ناجز وأيضا المنصة الوطنية الموحدة في التسجيلات وتسجيل العقوبات وكذلك رفع العقاب عن المستفيدين على أن يشمل الإجراء العقابي عدد من الخدمات بينما لا يشمل عدد آخر.

يكون على كل مقيم على الأراضي السعودية وكذلك المواطنين أصحاب المواطنة الكاملة الالتزام بكافة القوانين التي تنظم حياة الافراد على أراضي المملكة، حيث تكون المخالفات القانونية أو المالية أو المخالفات بين الأفراد لها عدد من العواقب والتي يكون منها الحصول على حكم قضائي يقضي بعدد من العقوبات المالية أو السجن ويشمل العقاب أيضا إيقاف الخدمات عن المواطنين، على أن يشمل الإيقاف عدد من نواحي الحياة بينما لا يشمل كل ما لدى المواطنين.

درجات إيقاف الخدمات على المواطنين

يتم وضع تدريجي لإيقاف الخدمات والذي يعتمد على مدى المخالفة، وتقوم وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة العدل بتنفيذ القوانين على المواطنين ويكون إيقاف مؤقت لعدد من الخدمات على أن يتم إتاحة وقت محدد للمواطن لتوفيق الأوضاع ورفع هذا الإيقاف أو الإيقاف الدائم والذي يكون بالسجن المشدد على المواطن نظير جريمة كبيرة قام بها ولا يجوز له الانتفاع بخدمات المملكة بعد الآن، ويشمل الإيقاف:

الأشياء التي يتم رفع الخدمات عنها الأشياء التي لا يتم إيقاف الخدمات عنها عدم السماح بتجديد الهوية الوطنية.

تقوم الوزارة بعدم السماح بتجديد خصة القيادة والسير على الطرقات.

عدم تجديد جواز السفر. لا يتم إيقاف الخدمات الصحية.

لا يتم إيقاف الخدمات التعليمية.

لا يتم إيقاف المواصلات

لا يتم إيقاف الحساب المصرفي بما يضر بأساسيات الحياة.

وقد قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالعمل علي تعديل وإضافة ما يبلغ من 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظم المرافعات الشرعية بعض هذه التعديلات يخص ” إيقاف الخدمات” ومن أهم هذه التعديلات هو إلغاء المادة “715” و التي تنص علي انه في حالة تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو في حالة امتناعه عن الحضور بعد تبليغه للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر المحكمة بإيقاف خدماته لدي الجهات الحكومية .

تطبيق قرارات وزارة العدل وبوابة ناجز الإلكترونية

يتم من خلال أن يقوم المواطن أو المؤسسة في البداية من الحصول على حكم قضائي يقضي بان يتم الحكم بالعقاب على صاحب الإيقاف ويتم رفع الخدمات عنه لحين توفيق الأوضاع والوفاء بما عليه ثم الدخول عبر بوابة ناجز وزارة العدل ورفع الوقف الموجود عليه، ويتمكن بعد ذلك من تجديد رخصة القيادة والهوية الوطنية والسفر خارج البلاد وتجديد جواز السفر.

يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة بحساب الفرد والتسجيل في خدمة ناجز وزارة العدل واختيار ايقونة “رفع إيقاف الخدمات”. أو يتم الدخول على المنصة الوطنية للأحكام ناجز واتباع الخطوات لرفع الإيقاف.

كيفية وخطوات رفع الإيقاف

وتقوم وزارة العدل السعودية بتحقيق العدل من خلال إلزام الجميع بالوفاء بالالتزامات التي عليهم وإلا يتم إثبات هذا التقصير والحصول على حكم واجب النفاذ يشمل إيقاف الخدمات الفوري.