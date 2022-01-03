جدول معاشات المعلمين 1443 بمختلف الرواتب والدرجات

جدول معاشات المعلمين 1443 داخل المملكة العربية السعودية، هو أمر هام جدا ومهم لدى الكثيرين وبالأخص فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد أصبح هذا المعاش يساعد أيضا على وجود حياة معيشية مميزة مع تحسين أيضا الوضع كما أن هذا العقد يتم الحصول عليه من بعض العناصر المهمة والتي تعمل أيضا على مساعدة لجميع المعلمين في قطاعات العالم، وبعض القطاعات الخاصة، أن يكون مهم تماما بشكل جديد في المكافأة الأساسية والحصول أيضا على مرتب بكفاءة عالية كما يتم النظر من خلالها في هذا الوقت على النهوض بالمجتمع.

علاوة على ذلك يعد هذا المعاش قد يساعد على توفير ارتقاء مهم بالدولة، وتوفيق الأمور المتميزة وتعظيم المساعدات وتقديم واجباتهم على أكمل وجه كما أن المملكة العربية السعودية، دائما تتصدر جميع العاملين بها وتوفر لهم الكثير والعديد من الخدمات المختلفة.

جدول معاشات المعلمين 1443

معاشات المعلمين قد يعتبر من ضمن المعاشات المتميزة جداً، التي لديها مستوياتها إلى مع تتضمن أيضا الخدمات العديدة مع الدرجات المهنية عند جميع المعلمين، موضحا أيضا ان الجدول الأساسي في الجهات الأمنية لابد أن نقوم بالتعرف عليه حتى نتمكن أيضا على معرفة بمعاش المعلمين التي يساعد الكثير من خلالها على اتخاذ القرار المهم بالدولة في النمط المعين.

مستوى المنصب / المنصب مدرس مساعد / مدرس مدرب التمرين مدرس متقدم مدرس خبير المستوى الاول 1 5200 7570 9950 12650 2 5500 8070 10490 عام 13250 3 5800 8570 عام 11030 عام 13850 4 6100 9070 عام 11570 عام 14450 5 6400 9570 عام 12110 عام 15050 6 6700 عام 10070 12650 عام 15650 مكافأة سنوية 300 500 540 600 المرحلة الثانية 1 7000 10570 عام 13190 16250 2 7320 عام 11090 عام 13750 16870 3 7640 11،610 عام 14310 17490 4 7960 عام 12130 عام 14870 18110 5 8280 12650 عام 15430 18730 6 8600 عام 13170 15990 19350 مكافأة سنوية 320 520 560 620 المرحلة الثالثة 1 8920 عام 13690 16550 19970 2 9260 عام 14230 17130 20610 3 9600 عام 14770 17710 21250 4 9940 15310 18290 عام 21890 5 10280 15850 18870 22530 6 10620 16390 [19450 23170 مكافأة سنوية 340 540 580 640 المستوى الرابع 1 عام 10960 16930 20030 – 2 عام 11320 17470 20610 – 3 11،680 18010 عام 21190 – 4 عام 12040 18550 عام 21770 – 5 12400 19090 – – 6 عام 12760 19630 – – مكافأة سنوية 360 540 580 – المستوى الخامس 1 عام 13120 20220 – – 2 13500 عام 20710 – – 3 عام 13880 21250 – – 4 عام 14260 – – – 5 عام 14640 – – – 6 عام 15020 – – – مكافأة سنوية 380 540 – المستوى 6 1 15400 – – – 2 15800 – – – 3 16200 سنة – – – 4 16600 سنة – – – 5 17000 – – – 6 17400 سنة – – – مكافأة سنوية 400 – –

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية، 1,443 قامت بتوفير الكثير والعديد من الخدمات منذ تم بداية هذا العام على أن تساعد من خلالها جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والكوادر التعليمية المهمة جداً، في مجال التعليمي كما أنها تعد من بعض الأمور التي تناسب الكثير من توفير حياة كريمة بالإضافة إلى الضمان النهائي اللي تحقيق بعض الأمور المهمة والعدل في المجتمع ،وتوفير حياة كريمة.

كل هذا قد يتطلب منا أن نقوم بالحصول ايضا على هذه الوظائف مع اتباع بعض التقنيات الحديثة، والمهمة في الدولة كما أن وزارة التربية والتعليم تساعد بصفة مستمرة على توفير الرواتب ومعاشات مهمة جداً، حسب المهنة التي يعمل فيها المواطن داخل المملكة، أو حسب الدرجة العلمية التي يكون عليها، كما يبدأ بالحصول على المرتب كما أن خدمة الكترونية حديثة تساعدهم بشكل كبير في تخطي أي مشكلة.